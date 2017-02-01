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В Україні стартував проект щодо поліпшення роботи омбудсмена
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В Україні розпочинається впровадження проекту Twinning, спрямованого на поліпшення роботи офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
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