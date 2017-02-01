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Світоліна вийшла у фінал турніру WTA
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Перша "ракетка" України Еліна Світоліна, обігравши Менді Мінеллу з Люксембургу, вийшла у фінал турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) International Taiwan Open.
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