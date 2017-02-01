|
Обстріл Сартани: пошкоджені 30 будинків, частина селища - без світла
|
У Сартані внаслідок обстрілів пошкоджено 30 будівель, з яких 28 - приватних домоволодінь, під обстріл потрапив будинок з дітьми.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!