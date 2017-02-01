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Іран проводить ракетні стрільби у відповідь на "принизливі санкції" США
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Іран 4 лютого проводить військові навчання для перевірки своїх ракетних та радіолокаційних систем. Це відбувається наступного дня після оголошення США санкцій щодо Тегерана через його випробування балістичних ракет.
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