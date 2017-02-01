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«Океан Ельзи» виступив у Австралії
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В австралійському Мельбурні пройшов концерт популярної української рок-групи «Океан Ельзи» в рамках світового турне, ще один концерт пройде 5 лютого 2017 року в Сіднеї.
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