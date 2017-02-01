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Хуг вірить, що ескалацію на Донбасі можна припинити
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Перший заступник керівника СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг вірить, що сторони протистояння на Донбасі здатні забезпечити припинення ескалації ситуації, що склалася в Авдіївці через її обстріли бойовиками.
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