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Глава Uber пішов з ради при Трампі через міграційний указ
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Глава Uber Technologies Inc Тревіс Каланік пішов з економічної ради при президенті США на тлі зростаючого тиску з боку активістів і співробітників, які виступають проти міграційної політики нової американської адміністрації.
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