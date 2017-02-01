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Нідерланди піддавалися російським хакерським атакам - спецслужби
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Глава служби розвідки та безпеки Нідерландів AIVD Роб Бертолее заявив, що протягом останніх 6 місяців такі країни, як Росія, Китай та Іран сотні разів намагалися здійснити хакерські атаки на нідерландські урядові структури та приватні компанії.
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