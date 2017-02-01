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Очільник "Укрпошти" оцінив свої реформи на "три з плюсом"
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Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський вважає, що реформи, які вдалося провести в компанії з моменту його призначення на посаду, поки що заслуговують на оцінку "три з плюсом".
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