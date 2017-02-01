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Новий постпред США при ООН: Росія має припинити агресію на Донбасі, Крим – це Україна
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Постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі, яка щойно замінила на цьому посту Саманту Пауер, під час першого виступу в Раді Безпеки ООН підтвердила позицію нової адміністрації США щодо засудження російської агресії проти України, а також у питанні окупації українського Криму.
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