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Радник Трампа звинуватив ФРН у використанні євро в своїх інтересах
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Глава нової Національної торгової ради США Пітер Наварро заявив, що євро стало "прихованою німецькою маркою", а занижений курс валюти дає Німеччині перевагу над її основними торговельними партнерами.
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