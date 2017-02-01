|
Гройсман закликав світ тиснути на Росію
|
Україна сьогодні має докласти максимум зусиль й об'єднати світову спільноту для тиску на Росію щодо припинення обстрілів на Донбасі - Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!