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Гройсман: До мене доходять чутки, що хтось хоче завалити систему е-декларування
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що до нього доходять чутки про бажання окремих осіб завалити систему електронного декларування.
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