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Жебрівський: РФ гарантувала припинення вогню по Авдіївці, ремонтники вже вийшли
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Російська сторона в СЦКК дала письмове підтвердження гарантій припинення вогню, ремонтники вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.
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