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«Герої не вмирають»: на Майдані попрощалися із загиблими захисниками Авдіївки
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На майдані Незалежності у Києві завершилася церемонія прощання з сімома бійцями 72-ї бригади, які загинули під час штурму Авдіївки бойовиками.
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