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СКУ закликає світ посилити тиск на Росію через Авдіївку
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Світовий конгрес українців (СКУ) закликає міжнародне співтовариство до негайних дій у відповідь на ескалацію атак терористів, підтримуваних Російською Федерацією.
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