|
Єльченко в ООН розповів, як Росія заважала зупинити ескалацію в Авдіївці
|
Починаючи з минулого тижня, коли з боку окупованих Росією територій на Донбасі ситуація в районі Авдіївки почала загострюватись, українська сторона намагалася здійснити ряд кроків з мирного врегулювання ситуації, які однак були знехтувані Москвою.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!