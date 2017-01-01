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Суд знову поновив гендиректора КБ «Південне» на своїй посаді
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Апеляційний суд Дніпропетровської області поновив гендиректора конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтярьова на своїй посаді.
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