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Жебрівський розповів про температуру в домівках у мешканців Авдіївки
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Наразі в Авдіївці забезпечено температуру батарей у житлових будинках в районі 30-40 градусів, а в самих домівках – 16 градусів тепла.
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