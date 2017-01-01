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Світоліна залишається 13-ю "ракеткою" світу
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Перша "ракетка" України харків'янка Еліна Світоліна зберігає за собою 13-ту позицію в оновленому у понеділок, 30 січня, рейтингу Жіночої тенісної асоціації.
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