Коболєв сказав, навіщо РФ Nord Stream-2

Запуск Північного потоку-2 (Nord Stream-2) дасть РФ геополітичні і фінансові важелі впливу на Німеччину, Польщу і Словаччину. ЄС має заблокувати його будівництво – Коболєв.