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Коболєв сказав, навіщо РФ Nord Stream-2
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Запуск Північного потоку-2 (Nord Stream-2) дасть РФ геополітичні і фінансові важелі впливу на Німеччину, Польщу і Словаччину. ЄС має заблокувати його будівництво – Коболєв.
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