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Українці і поляки спільно засудять провокації у Гуті Пеняцькій – посол
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Наприкінці лютого, в 73-тю річницю трагічних подій у Гуті Пеняцькій Львівської області, поляки й українці спільно вшанують пам'ять загиблих поляків, і засудять дії провокаторів, які знищують місця пам’яті.
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