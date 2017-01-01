Українці і поляки спільно засудять провокації у Гуті Пеняцькій – посол

Наприкінці лютого, в 73-тю річницю трагічних подій у Гуті Пеняцькій Львівської області, поляки й українці спільно вшанують пам'ять загиблих поляків, і засудять дії провокаторів, які знищують місця пам’яті.