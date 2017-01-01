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Масштабна ДТП у Києві: зіштовхнулися сім авто
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У Києві, на проспекті Перемоги, 33 (біля метро "Політехнічний інститут"), цієї ночі сталася ДТП за участю семи авто.
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