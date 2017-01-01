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Корупція вбиває: У Румунії зростають протести
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Чергові акції протесту пройдуть у неділю, 29 січня, у найбільших містах Румунії: маніфестанти вимагатимуть скасування урядових постанов про помилування та про внесення змін до кримінального законодавства.
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