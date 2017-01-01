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У Меркель не залишилося оптимізму щодо біженців
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Канцлер ФРН Ангела Меркель вже втратила оптимізм з приводу того, що країни ЄС почнуть справедливо розподіляти біженців.
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