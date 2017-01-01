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Затримали "смотрящего", який більше року тероризував підприємців у Запорізькій області
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Співробітники кримінальної поліції ГУ Нацполіції в Запорізькій області затримали двох жителів регіону, які більше року тероризували підприємців Васильївського району області і міста Дніпрорудний, вимагаючи гроші за «гарантії спокою».
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