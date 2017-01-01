У МЗС прокоментували небажання Росії підтримати розширення СММ ОБСЄ

Небажання Росії дати згоду на розширення мандату Місії на всю ділянку кордону, прилеглу до тимчасово неконтрольованої Україною території Донбасу, свідчить про намір РФ продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання, регулярних військ, бойовиків, підтримки терористичної діяльності.