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Тернопільщина вшановує пам’ять героїв Крут
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На Тернопільщині пам'ять героїв Крут вшановують акцією «Доба», у містах області священики відправляють панахиди та молебні.
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