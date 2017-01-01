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У Києві стартував відбір на "Ігри нескорених"
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У Києві на базі Центрального спортивного комплексу Збройних сил у суботу, 28 січня, стартував відбір учасників на міжнародні змагання для військовослужбовців, поранених під час бойових дій, "Ігри нескорених" (Invictus games).
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