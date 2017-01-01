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Вартість Microsoft перевищила $500 мільярдів
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Капіталізація Microsoft Corp. виросла на 2,5% під час торгів у п'ятницю і вперше з березня 2000 року перевищила позначку в 500 млрд доларів.
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