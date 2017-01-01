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Франція зіграє з Норвегією у фіналі ЧС-2017 з гандболу
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Збірна Норвегії стала другим фіналістом XXV чемпіонату світу з гандболу серед чоловічих команд, який приймає Франція.
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