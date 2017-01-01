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Молдавські ліберали готують імпічмент Додону
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Відмова президента Ігоря Додона призначити на посаду міністра оборони кандидатуру, запропоновану прем'єр-міністром Павлом Філіпом, є порушенням Конституції і основного принципу демократії – поділу гілок влади.
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