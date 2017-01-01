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Аваков сказав, коли назве Кабміну кандидата на голову Нацполіції
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на наступному тижні, за результатами проведення Консультативного конкурсу і висновків комісії, запропонує Кабінету міністрів кандидатуру для призначення на посаду голови Національної поліції України.
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