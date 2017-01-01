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Назарбаєв виніс на всенародне обговорення передачу частини своїх повноважень
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Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який очолює країну з радянських часів, заявив про передачу частини своїх повноважень парламенту та уряду, що може наблизити початок процесу передачі влади 76-річним лідером центральноазійської республіки.
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