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Міністр оборони Польщі потрапив у ДТП
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Міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич у середу ввечері потрапив у ДТП в автомобілі військової жандармерії на трасі Торунь-Варшава.
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