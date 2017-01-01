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Президент Йоганніс: Румунія послідовно підтримує реформи в Україні
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Рада Європи відіграє важливу роль у процесі проведення реформ в Україні, а Румунія послідовно і беззастережно підтримує ці реформи.
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