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Діаспора закликала Президента захистити Супрун
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Українська всесвітня координаційна рада (УВКР) звернулася до Президента України, Прем’єр-міністра та народних депутатів із проханням надати необхідну підтримку діяльності нового керівництва МОЗ України та затвердити Уляну Супрун на посаді Міністра.
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