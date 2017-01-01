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Трамп пояснив свою ініціативу щодо побудови стіни на кордоні з Мексикою
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Побудова стіни на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою забезпечить більший рівень безпеки для обох країн, оскільки припинить потік незаконної міграції та наркотиків з Центральної Америки.
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