Трамп пояснив свою ініціативу щодо побудови стіни на кордоні з Мексикою

Побудова стіни на кордоні між Сполученими Штатами і Мексикою забезпечить більший рівень безпеки для обох країн, оскільки припинить потік незаконної міграції та наркотиків з Центральної Америки.