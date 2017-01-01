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Балчун: Укрзалізниця вийде на прибуток
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Укрзалізниця планує у 2017 році інвестувати 27,5 млрд грн, однак попри це планує вийти на прибуткову діяльність - голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Балчун.
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