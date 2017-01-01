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В Україні від грипу померла ще одна людина
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За третій тиждень епідемічного сезону на грип та ГРВІ в Україні захворіло понад 190 тисяч осіб. Зареєстровано 1 летальний випадок від ускладнень грипу у Києві.
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