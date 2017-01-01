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ГПУ закрила справу щодо імпортера "Стрепсілс" - Сарган
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Кримінальне впровадження щодо представництва відомої міжнародної компанії, яка є імпортером препаратів "Стрепсілс" в Україні закрито.
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