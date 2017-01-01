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Супрун розповіла про особливості цьогорічних закупівель ліків
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Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, чим докорінно відрізняються цьогорічні закупівлі ліків МОЗом від тих, що відбувалися в попередні роки.
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