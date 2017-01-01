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Радикальний мільйонер: Ляшко придбав собі елітної нерухомості на 15 млн гривень
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Лідер фракції "Радикальної партії" нардеп Олег Ляшко придбав будинок і дві земельні ділянки під Києвом за 15 мільйонів гривень.
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