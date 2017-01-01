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Презентовано комікси «Охоронці країни»
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В Укрінформі презентували комікси про сучасних українських супергероїв «Охоронці країни», які створювалися, в тому числі, за участю користувачів Facebook та Twitter.
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