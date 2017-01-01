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Київська ОДА хоче створити конкурента приватним маршруткам
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Влада Київської області ініціюватиме створення транспортного підприємства, яке конкуруватиме з наявними перевізниками як щодо вартості проїзду, так і щодо комфортабельності.
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