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Перевірка е-декларацій: Петренко заявив про саботаж з боку НАЗК
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Міністр юстиції Павло Петренко заявив про саботаж з боку Національного агентства із запобігання корупції через документ, який визначає порядок проведення перевірки е-декларацій.
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