|
Фермери засипали сухим молоком штаб-квартиру ЄС у Брюсселі
|
Молочні фермери з різних країн Євросоюзу організували акцію у самому центрі Брюсселя, протестуючи проти падіння цін на свою продукцію.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!