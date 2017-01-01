|
МЗС: Україна доповнить позов проти РФ у Міжнародному суді ООН
|
Українська сторона має намір доповнювати свій позов у Міжнародний суд ООН новими фактами порушення Росією прав людини.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!