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Про Січових Стрільців жителям Дніпра розповідали просто на однойменній вулиці
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Дніпровські активісти-науковці під час акції на розі Січових Стрільців і проспекту Яворницького розповідали містянам про те, хто такі січові стрільці.
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