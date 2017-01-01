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У Краматорську відзначили День Соборності мітингом та «ланцюгом єдності»
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У Краматорську Донецької області масово відзначили День Соборності України мітингом та «живим ланцюгом єдності».
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